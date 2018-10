La spada protagonista del torneo satellite di Spalato

In attesa dell’inizio della nuova stagione di coppa del mondo, è ancora tempo di tornei satellite, utili per l’ottenimento di punti per la classifica generale. Londra ha ospitato spadisti e spadiste, con il trionfo del russo Sergey Khodos tra gli uomini e dell’estone Katrina Lehis tra le donne.

Katrina Lehis, 8° del ranking mondiale, ha dominato in tutti i suoi incontri: ha iniziato battendo la cipriota Irina Mavrikiou per 15 a 8, per poi trovarsi contro la compagnia di squadra Julia Beljajeva. L’estone è stata l’unica che è riuscita a dare un po’ di filo da torcere alla Lehis, che comunque ha poi avuto la meglio per 8 a 5. L’ungherese Eszter Muhari si è dovuta arrendere per 15 a 7, la russa Olga Lukianova per 15 a 11. In semifinale, è stata l’ungherese Kata Mihaly a soccombere sotto le stoccate della Lehis, che ha vinto 15 a 8. Infine, l’estone ha dominato ampiamente anche la finale contro la russa Tatyana Andryushina (16° nel ranking mondiale) battendola per 15 a 5. Sul terzo gradino del podio insieme alla Mihaly è salita anche la rumena Raluca Cristina Sbarcia.

Tra gli uomini, il percorso di Khodos verso la vittoria è stato un po’ più complicato, soprattutto in semifinale, quando è riuscito a battere il compagno di squadra Anton Glebko per una sola stoccata di vantaggio. Anche la finale è stata piuttosto tesa, con l’argentino Jesus Andres Lugones Ruggeri che è riuscito a tenere testa al russo, fino ad arrendersi alle sue due ultime stoccate vincenti. L’incontro si è chiuso 15 a 13, regalando al russo il primo oro in un torneo satellite. Sul terzo gradino del podio insieme a Glebko è salito anche l’austriaco Josef Mahringer.