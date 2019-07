L’Italia della spada femminile è di bronzo ai Mondiali

La spada femminile azzurra si è risollevata ai Mondiali di Budapest. Dopo una deludente prova individuale, Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Alice Clerici e Federica Isola sono riuscite a vincere il bronzo nella prova a squadre.

Il primo ostacolo superato è stata la Thailandia, battuta per 45 a 28 senza molti problemi. Con la Germania la competizione è stata molto piú dura: è finita 29 a 28 per le azzurre, con l’ultima stoccata centrata da Rossella Fiamingo.

Ai quarti di finale l’Italia ha incontrato gli Stati Uniti, ovvero le campionesse del mondo in carica, battuti per 25 a 22. Si è arrivati così a una semifinale voluta e sudata che però non ha avuto esito positivo: le azzurre si sono dovute arrendere alla Cina, che ha vinto per 44 a 31. I primi sette parziali sono stati molto equi tra le due squadre, ma poi la Cina ha saputo mantenere lo stesso livello anche a fine gara, prendendo il largo negli ultimi incontri. Ma le ragazze allenate da Sandro Cuomo non si sono date per vinte e hanno dato tutto nella finale per il terzo posto: chiamarla finalina è sicuramente riduttivo.

Così questa volta è stata l’Ucraina a dover piegare il capo contro le azzurre, che hanno trionfato 45 a 36. Un risultato ottimo, soprattutto in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo. Inoltre, questo risultato è per l’Italia il quarto podio consecutivo della stagione 2019.

A giocarsi l’oro sono state poi la Russia e la Cina: le russe in finale avevano battuto l’Ucraina per 42 a 40. Una finale molto tesa ed equa, che si è chiusa con una sola stoccata di vantaggio per la Cina. Sono state infatti le asiatiche a centrare la ventinovesima stoccata, lasciando la Russia a quota 28 e andando a vincere la medaglia d’oro iridata.