Mondiali, altro bronzo per l’Italia! La sciabola maschile chiude al terzo posto

Per il terzo Mondiale consecutivo la squadra italiana di sciabola maschile conquista una medaglia. Questa volta il quartetto composto da Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano conquista il bronzo dopo aver sconfitto nella finalina per il terzo posto la Germania con il punteggio di 45-38. Si tratta del quinto terzo posto per l’Italia in questa rassegna iridata di Budapest, il secondo della giornata dopo quello ottenuto dalle spadiste. Due risultati importanti per entrambe le squadre, che ottengono punti fondamentali in chiave qualificazione olimpica.

Tornando alla sfida con la Germania, c’è stato un grande inizio degli azzurri. Già dopo cinque assalti il vantaggio dell’Italia era arrivato sul +12 (20-8). I tedeschi hanno provato a riavvicinarsi, tornando sul +10, ma c’è stato un nuovo allungo da parte degli azzurri (40-26). Nell’ultimo assalto Curatoli prende addirittura tre cartellini rossi e subisce un parziale di 12-5, ma riesce comunque a chiudere 45-38 e a dare il bronzo all’Italia.

A contendersi il titolo mondiale (finale ore 18.50) saranno la favoritissima Corea del Sud ed i padroni di casa dell’Ungheria.