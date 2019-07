Mondiali, Andrea Santarelli è di bronzo: l’ungherese Gergely Siklosi va in finale

Dopo l’argento agli Europei, Andrea Santarelli si prende una medaglia anche ai Mondiali di Budapest. Questa volta c’è un bronzo per lo spadista di Foligno, che per la prima volta in carriera sale sul podio individualmente in una rassegna iridata. Santarelli si è arreso solamente in semifinale al beniamino del pubblico di casa Gergely Siklosi, che ha sconfitto l’azzurro con il punteggio di 15-9.

Per il magiaro il sogno continua, in quella che è sicuramente la miglior gara della carriera. Un assalto che ha sempre visto il magiaro avanti e con l’italiano che non è mai riuscito a trovare le giuste misure sull’avversario. Adesso Siklosi attende il vincitore dell’altra semifinale, che vede opposti l’ucraino Igor Reizlin ed il russo Sergey Bida.