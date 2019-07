Mondiali di Budapest 2019, bronzo per gli azzurri del fioretto maschile a squadre

Quello di Budapest rimarrà nella memoria come il Mondiale senza ori per l’Italia. L’ultima volta che il Bel Paese aveva chiuso la rassegna iridata senza conquistare almeno una medaglia del metallo più prezioso era il 1987. Quest’anno l’Italia ha terminato i mondiali con ben sette bronzi e 1 argento.

Nella giornata finale dei Mondiali di scherma di Budapest, sono scese in pedana le squadre maschili di fioretto e quelle femminili di sciabola. A vincere l’oro nella sciabola femminile a squadre sono state le russe, che hanno battuto la Francia in finale per 45 a 40. La Russia era stata anche l’artefice della sconfitta dell’Italia in semifinale. Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi e Sofia Ciaraglia hanno cercato di vincere poi il bronzo nella finale per il terzo posto, ma sono state battute dalla Corea del Sud.

A Wixi, lo scorso anno, ci fu la stessa finale con esito diverso: in Cina fu la Francia a vincere e a battere le russe, che quest’anno si sono prese una bella rivincita.

In campo maschile, tra gli uomini del fioretto gli Stati Uniti hanno battuto la Francia nella finale per l’oro. Quella degli americani è stata una finale perfetta, che li ha portati a dominare i transalpini e a vincere per 45 a 32. Nelle semifinali, la Francia aveva battuto l’Italia per 45 a 32 mentre gli Stati Uniti avevano avuto la meglio sulla Russia per 45 a 30.

Per gli azzurri, Campioni del Mondo nel 2018 e nel 2019, è poi arrivata la medaglia di bronzo. Giorgio Avola, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Daniele Garozzo hanno battuto la Russia riuscendo così a salire sul gradino piú basso del podio.