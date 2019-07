Mondiali di Budapest, Italia d’argento nel fioretto femminile a squadre

Niente da fare neanche per la gara di fioretto femminile a squadre: l’oro ai Mondiali di Budapest sembra stregato.

Questa volta sono le ragazze del fioretto che vedono svanire il sogno di diventare campionesse del mondo a squadre. Sono state le russe a centrare l’ultima decisiva stoccata che regala loro il titolo iridato, mentre Alice Volpi, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Francesca Palumbo hanno dovuto accontentarsi di un amaro argento. La finale è stata estremamente equilibrata, emozionante e tesa.

L’ultima frazione di gara è stata tra Di Francisca e Deriglazova, con l’azzurra che è anche riuscita a trovare un seppur minimo vantaggio sull’eterna rivale: un +2 che faceva pregustare un trionfo. Poi il cartellino rosso per la Di Francisca e l’ultima decisiva stoccata della Deriglazova arrivano a infrangere i sogni delle azzurre: così è terminata 43 a 42 per le russe. Sul terzo gradino del podio sono saliti gli Stati Uniti che nella finale per il terzo posto hanno battuto la Francia.

In questa penultima giornata di gare sono stati impegnati anche gli uomini della spada. La finale è stata tra Ucraina e Francia, con i transalpini che hanno conquistato l’oro. Yannick Borel, Daniel Jerent, Ronan Gustin e Alexandre Bardenet sono riusciti a battere gli ucraini per 45 a 37. Il bronzo è stato conquistato dalla Svizzera, che nella finale per il terzo posto ha battuto la Cina. Gli azzurri si sono fermati ai quarti di finale, dopo aver perso contro l’Ucraina: Andrea Santarelli, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini si sono classificati al quinto posto, alle spalle della Cina e davanti alla Corea del Sud.

Gli azzurri del fioretto maschile sono arrivati ai quarti, così come le azzurre della sciabola: ora si scenderà in pedana per le medaglie