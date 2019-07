Mondiali di Budapest, tutti i risultati individuali

La capitale ungherese ospita dal 15 al 23 luglio i campionati Mondiali di scherma. Dopo una prima fase dedicata alle qualificazioni, a partire da giovedì 18 sono state assegnate le medaglie individuali.

Il coreano Oh Sang uk ha vinto il suo terzo titolo mondiale nella sciabola maschile battendo in finale Andras Szatmari che ha dovuto rinunciare al trionfo casalingo. Terzo gradino del podio per l’azzurro Luca Curatoli (precedentemente sconfitto proprio da Oh) e per l’iraniano Mojtaba Abedini. Tra le donne della spada, trionfo inaspettato della brasiliana Nathalie Moellhausen, che in finale ha avuto la meglio sulla cinese Sheng Lin, con il terzo posto dell’ucraina Olga Kryvytska e della spadista di Hong Kong Vivian Man Wai.

Inna Deriglazova ha centrato il suo terzo successo iridato nel fioretto femminile battendo in finale la francese Pauline Ranvier. Terze le due azzurre Elisa Di Francisca e Arianna Errigo. La Di Francisca ha ceduto in finale alla russa, mentre la Errigo si è arresa alla francese. Tra gli uomini della spada vittoria in casa per Gergely Siklosi, che in finale ha avuto la meglio sul russo Sergey Bida. Terzo l’azzurro Andrea Santarelli insieme all’ucraino Igor Reizlin.

Il francese Enzo Lefort si è laureato nuovo campione del mondo di fioretto maschile per la prima volta in carriera, battendo in finale il britannico Marcus Mepstead, al suo primo risultato mondiale. Il coreano Son Young Ki e il russo Dmitry Zherebchenko sono saliti sul terzo gradino del podio. Infine, l’ucraina Olga Kharlan, numero 1 al mondo, ha battuto l’eterna rivale, la russa Sofya Velikaya, conquistando il quarto mondiale in carriera. Terze la greca Theodora Gkountoura, al suo primo risultato internazionale, e la rumena Bianca Pascu.