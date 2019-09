Mondiali di scherma paralimpica 2019, Beatrice Vio ancora d’oro

Inarrestabile Bebe Vio. Dopo aver vinto il titolo mondiale nelle ultime due edizioni nel fioretto femminile categoria B del campionato di scherma paralimpica, l’azzurra ha centrato il successo anche nell’edizione 2019 in corso in Corea del Sud, a Choengju.

La veneziana classe 1997 ha letteralmente dominato le avversarie, dalla prima all’ultima. Dopo una fase a gironi perfetta, è arrivata agli ottavi contro l’ungherese Gyongyi Dani, che ha battuto per 15 a 3. Ai quarti si è trovata contro la russa Viktoria Boykova, regolata 15-4. Anche in semifinale ha dovuto affrontare una russa, Ludmila Vasilieva, che lo scorso dicembre l’aveva battuta in coppa del mondo: a Choengju però le cose sono andate diversamente e la Vio è riuscita a chiudere l’incontro 15-8. In finale si è trovata contro la cinese Xiao Rong: sua la primissima stoccata tra le due, ma ben presto la cinese si è dovuta arrendere alla superiorità dell’azzurra, che alla fine ha chiuso 15-5.

Ora il prossimo impegno della super campionessa azzurra sarà quello con la squadra, in programma domenica 22 settembre: insieme a Loredana Trigilia e Andreea Mogos saranno chiamate al compito di difendere il titolo vinto due anni fa.

Nella stessa giornata del terzo trionfo di Beatrice Vio, l’Italia ha vinto anche due medaglie di bronzo. Nella spada maschile categoria C, William Russo è salito sul terzo gradino del podio dopo aver perso la semifinale contro l’ucraino Serhii Shavkun, che ha avuto la meglio sull’azzurro per 15-5. Simile il percorso di Consuelo Nora, nel fioretto femminile categoria C: la sua semifinale contro la russa Anna Gladilina si è però conclusa con una sola stoccata di svantaggio, regalandole un bronzo un po’ amaro.