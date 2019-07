Mondiali: esordio positivo per Navarria e Santuccio. Fiamingo eliminata dalla cubana Queasada

Buona la prima per la campionessa in carica. Mara Navarria comincia nel migliore dei modi la sua difesa del titolo nella prova di spada femminile ai Mondiali in corso di svolgimento a Budapest. La friulana ha sconfitto nettamente al primo turno la thailandese Kanyapat Meechai con il punteggio di 15-3 ed ora affronterà l’ucraina Bezhura. La prima a scendere in pedana era stata Alberta Santuccio ed è stato un esordio positivo per la siciliana, che ha superato la polacca Ewa Trzebinska per 13-9 al termine di una assalto combattuto. Adesso Santuccio dovrà incontrare ai sedicesimi di finale l’americana Courtney Harley. Clamorosa eliminazione, invece, per Rossella Fiamingo. Continua la crisi infinita della siciliana, che è stata addirittura sconfitta dalla cubana Yamika Rodriguez-Queasada per 12-11, con la stoccata decisiva della spadista caraibica arrivata nel minuto supplementare.