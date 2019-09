L'Italia mette in bacheca l'ottava medaglia ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica in corso a Cheongju, in Corea del Sud. E' quella di bronzo che arriva grazie alla squadra di fioretto femminile che supera la Russia per 45-23 e si aggiudica il terzo posto. Il trio azzurro composto da Loredana Trigilia, Andrea Mogos e Bebe Vio era stato fermato in semifinale da Hong Kong con il punteggio di 45-43. Le azzurre erano giunte in semifinale dopo il successo all'esordio contro la Thailandia per 45-18.

Nella sciabola maschile a squadre, il quartetto formato da Edoardo Giordan, Alberto Morelli, Marco Cima e Gianmarco Paolucci è invece uscito sconfitto dall'assalto dei quarti contro l'Ungheria col punteggio di 45-37. Per gli azzurri si aprono adesso le porte del tabellone dei piazzamenti dove, dopo la sconfitta contro la Polonia per 45-33, affronteranno la Francia nella finale che ha in palio il settimo posto. Domani, nell'ultima giornata di gara, sono in programma le gare di spada maschile a squadre, con il quartetto formato da Edoardo Giordan, Matteo Betti, Emanuele Lambertini e Gianmarco Paolucci, e quella di sciabola femminile con la squadra composta da Andrea Mogos, Loredana Trigilia, Rossana Pasquino e Beatrice "Bebe" Vio.