Mondiali, splendido bronzo delle spadiste! L’Italia batte l’Ucraina e torna sul podio

Le spadiste azzurre conquistano una splendida medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019 di scherma a Budapest (Ungheria). Il quartetto formato da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alice Clerici bissa così il risultato degli Europei di Düsseldorf, confermando la grande crescita fatta nell’ultimo anno.

Questo risultato assume una valenza ancora maggiore se considerato in ottica Tokyo 2020, visto che i punti ottenuti oggi saranno fondamentali nel percorso di qualificazione olimpica. L’Italia torna così sul podio ridato dopo cinque anni, visto che l’ultima volta era accaduto a Kazan 2014, quando arrivò anche in quel caso un bronzo. Poi una serie di risultati negativi e ora finalmente il ritorno ai vertici.

In finale le nostre portacolori hanno battuto l’Ucraina (Dzhoan Feybi Bezhura, Olena Kryvytska, Kseniya Pantelyeyeva e Yana Shemyakina) con il punteggio di 45-36. In avvio vantaggio ucraino per 3-2, poi è arrivata la rimonta di Fiamingo, che ha portato il punteggio sul 7-4. Da lì in poi le azzurre hanno sempre guidato l’assalto. L’unico vero momento di difficoltà è arrivato nel settimo assalto, quando l’Ucraina si era riportata a -3, ma poi Isola ha allungato nuovamente con un parziale di 10-6 e infine Fiamingo ha chiuso i conti.

Il cammino dell’Italia si era aperto ieri con la vittoria 45-28 contro la Thailandia e poi era arrivato il successo al minuto supplementare contro la Germania. Oggi il percorso è ripartito dai quarti, dove le azzurre sono riuscite a battere 25-22 le campionesse uscenti degli Stati Uniti, ma poi sono state superata 44-31 in semifinale dalla Cina.

