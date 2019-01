Prima podio per Nicol Foietta: l'azzurra è terza in Coppa del Mondo a L'Avana

Primo podio della carriera per Nicol Foietta in Coppa del Mondo. La toscana ha chiuso al terzo posto nella prova di spada femminile a L’Avana. La 23enne di Pistoia è stata sconfitta per 15-7 dalla portacolori di Hong Kong, Vivian Man Wai Kong, che ha poi si è tolta la soddisfazione di salire sul gradino più alto, battendo in finale la francese Aurianne Mallo con il punteggio di 15-8.

E’ stata comunque una bella prestazione di squadra per l’Italia. Sfiorano il podio anche Mara Navarria ed una sempre più convincente Federica Isola. La Campionessa del Mondo in carica è stata proprio battuta da Nicol Foietta nel derby tricolore dei quarti di finale per 15-9; mentre la 19enne si è arresa solamente all’ultima stoccata contro la sudcoreana Young Mi Kang per 9-8.

Quello con Navarria non è stato l’unico derby vinto da Foietta. Infatti la toscana nei sedicesimi ha superato la compagna di squadra Alberta Santuccio, reduce dal podio all’esordio stagionale a Tallinn, per 15-10.

Eliminazione agli ottavi di finale per Marta Ferrari, ko contro la sudcoreana Young Mi Kang per 15-9, mentre ai sedicesimi era uscita anche Alessandra Bozza, che ha alzato bandiera bianca all’ultima stoccata (15-14) contro la francese Laurence Epee. Subito fuori al primo turno Giulia Rizzi, 12-11 con la sudcoreana Sera Song, ed Alice Clerici, sconfitta 15-11 dalla cinese Yiwen Sun.