Primo podio per Davide Di Veroli in Coppa del Mondo: secondo posto ad Heidenheim

La scherma italiana ha in casa un talento eccezionale. Davide Di Veroli a 17 anni sale per la prima volta in carriera sul podio in Coppa del Mondo dopo aver chiuso al secondo posto nella prova di spada maschile ad Heidenheim. L’ennesimo grande risultato per il romano, che ha vinto davvero tutto a livello giovanili e che era reduce dalla medaglia d’oro alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires dello scorso anno.

Il cammino di Di Veroli si è fermato solamente in finale contro il francese Alexandre Bardenet, che si è imposto con il punteggio di 15-7 sull’azzurro, centrando anche il primo successo della carriera in Coppa del Mondo. Sul podio ci salgono anche il russo Georgiy Bruev e il giapponese Koki Kano, sconfitta per 9-8 in semifinale da Di Veroli al minuto supplementare.

Italia che ha sfiorato la doppietta sul podio, visto che Gabriele Cimini è stato eliminato nei quarti di finale proprio dal giapponese Kano con il punteggio di 15-13. Cimini aveva sconfitto nel derby azzurro ai sedicesimi il compagno di squadra Paolo Pizzo per 15-12. Sempre nello stesso turno è stato sconfitto Marco Fichera per 15-13 dal giapponese Masaru Yamada.

Fuori al primo turno Enrico Garozzo (15-9 con il tedesco Stephan Rein) e Andrea Santarelli ( 15-11 con il cinese Gaofeng Shi).