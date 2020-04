Qualificazioni olimpiche, a che punto siamo?

Tokyo 2021 è ormai una realtà ed è necessario prepararsi per il nuovo appuntamento olimpico. Per quanto riguarda il mondo della scherma, la Federazione Internazionale di scherma (FIE) hai già comunicato che le qualificazioni già ottenute per il 2020 non verranno messe in discussione: questo significa che chi aveva già staccato il pass olimpico ha la certezza di avere un posto ai prossimi Giochi Olimpici.

Pertanto tutte le squadre azzurre che avevano già ottenuto la qualificazione saranno senza alcun dubbio presenti all’appuntamento Olimpico del 2021. Così come gli Stati Uniti, infatti, l’Italia era già riuscita a far qualificare le squadre sia maschili che femminili per tutte le armi.

Ben diverso è il discorso per tutti i posti che restano invece da assegnare: la situazione internazionale non permette ancora di trovare una soluzione chiara per recuperare gli eventi che dovrebbero assegnare punti in ottica di qualificazione olimpica.

Primo fra tutti il Grand Prix di fioretto di Anaheim, in California: annullato pochi giorni prima del via, era di fondamentale importanza per i fiorettisti e le fiorettiste che dovevano parteciparvi. Per quanto riguarda la sciabola e la spada, invece, restano da disputarsi due gare di Coppa del Mondo. Infine, resta il torneo che ogni continente organizza solitamente per conferire l’ultimo posto a disposizione.

Parlando di date, al momento è difficile affermare o anche solo ipotizzare il momento in cui gli eventi in sospeso potrebbero svolgersi. Basta guardare alla decisione presa dalla Federazione Italiana di Scherma: in una nota d’inizio aprile ha comunicato la decisione di sospendere qualunque evento nazionale fino al 31 agosto.

Di certo, molte altre federazioni nel mondo hanno già preso o prenderanno decisioni simili e questo non farà altro che allungare i tempi per l’organizzazione degli eventi di qualificazione olimpica. Ma, purtroppo, in un momento difficile come questo, i provvedimenti non possono che essere questi.