Scherma, Coppa del Mondo Seoul: Vecchi e Ciaraglia si fermano agli ottavi

Sono le “big” a fermare l’avventura delle azzurre a Seul, sede del secondo Grand Prix di sciabola 2018-2019, sesta tappa di Coppa del Mondo in assoluto. L’appuntamento che di fatto “apre” la qualificazione olimpica per la scherma, anche se principalmente faranno testo i ranking a squadre fino al 31 marzo 2020. Un peccato, perché le azzurre hanno lottato e fatto tremare le più quotate avversarie, ma purtroppo ancora una volta (è accaduto sempre quest’anno tranne a Salt Lake City, dove Vecchi ha chiuso terza) non si riesce a superare lo scoglio degli ottavi di finale, dove si era fermata anche Arianna Errigo (assente in Corea) nelle ultime due prove disputate, per dire.

La cronaca

Sei azzurre nel tabellone principale, si parte dai 32esimi di finale (tabellone delle 64). Il derby azzurro va a Battiston su Gargano, le altre italiane passano tutte ai 16esimi, spicca il netto successo di Ciaraglia su Pascu, buona sciabolatrice, battuta 15-8. Bene anche Gregorio e Criscio. Al secondo turno l’atleta dei castelli romani si conferma superando 15-2 Criscio nell’ennesimo derby azzurro; Battiston si arrende alla campionessa olimpica di Londra, Kim, dopo esserle stata vicina per più di metà assalto e con almeno due parate e risposte non chiamate dal Presidente di giuria. Pazienza. Gregorio, purtroppo, si arrende a Brunet 15-12. Agli ottavi finisce l’avventura del continente italiano femminile, con Vecchi e Ciaraglia battute, entrambe per 15-13, rispettivamente da Kharlan (3 volte iridata) e ancora dalla francesina, in grade crescita dopo il quarto posto di Rio 2016. Le sconfitte ci stanno e vanno accettate, subite tutte contro atlete forti. Resta da capire il perché di un inizio di stagione molto positivo a squadre (e va benissimo in ottica Tokyo 2020), meno a livello individuale. Finora l’unico risultato tra le prime tre è stato agguantato da Irene Vecchi negli Stati Uniti.

SCIABOLA FEMMINILE COPPA DEL MONDO 2018-2019 (le gare disputate finora con i piazzamenti tra le prime 8 e i podi a squadre)

ORELANS: 1. Marton (Hun), 2. Navarro (Esp), 3. Komashchuk (Ukr), 3. Queroli (Fra), 5. Brunet (Fra), 6. Noutcha (Fra), 7. Fox-Gitomer (Usa), 8. Georgiadou (Gre)

SQUADRE: 1. FRANCIA 2. RUSSIA 3. ITALIA

SALT LAKE CITY: 1. Berder (Fra), 2. Marton (Hun), 3. Vecchi (ITA), 3. Velikaya (Rus), 5. Pozdniakova (Rus), 6. Kim Jiyeon (Kor), 7. Pusztai (Hun), 8. Gkountoura (Gre)

SQUADRE: 1. FRANCIA 2.UNGHERIA 3.ITALIA

EL CAIRO: 1. Velikaya (Rus), 2. Choi Sooyeon (Kor), 3. Berder (Fra), 3. Kharlan (Ukr), 5. Stone (Usa), 6. Pusztai (Hun), 7. Brunet (Fra), 8. Shao Yaqi (Chn).

ATENE: 1. Podzniakova (Rus), 2. Kharlan (Ukr), 3. Kim (Kor), 3. Pusztai (Hun), 5. Berder (Fra), 6. Gkountoura (Gre), 7. Qian (Chn), 8. Lembach (Fra) Prima vittoria in CdM per Podniakova, iridata in

SQUADRE: 1.FRANCIA 2. RUSSIA 3. ITALIA

SINT NIKLAAS: 1 Brunet (Fra), 2. Nikitina (Rus), 3. Egorian (Rus), 3. Pascu (Rou), 5. Kim (Kor), 6. Bashta (Rus), 7. Jia (Chn), 8. Martin Portugues (Esp)

SQUADRE: 1. FRANCIA 2. RUSSIA 3. ITALIA

COPPA DEL MONDO – GRAND PRIX FIE – SCIABOLA FEMMINILE – Seul, 26-27 aprile 2019 Quarti

Dalle 12.30 (ora italiana) le semifinali Sei-Kim, derby coreano, e Kharlan (UKR) – Brunet (FRA).

Tabellone delle 16

Kharlan (Ukr) b. Vecchi (ITA) 15-13

Brunet (Fra) b. Ciaraglia (ITA) 15-13

Tabellone delle 32

Kim Jiyeon (Kor) b. Battiston (ITA) 15-9

Vecchi (ITA) b. Qian Jiarui (Chn) 15-9

Ciaraglia (ITA) b. Criscio (ITA) 15-2

Brunet (Fra) b. Gregorio (ITA) 15-12



Tabellone delle 64

Battiston (ITA) b. Gargano (ITA) 15-11

Vecchi (ITA) b. Russo (Usa) 15-12

Ciaraglia (ITA) b. Pascu (Rou) 15-8

Criscio (ITA) b. Nikitina (Rus) 15-13

Gregorio (ITA) b. Komashchuk (Ukr) 15-12