Scherma paralimpica, Europei: altre due medaglie! Bronzo per Consuelo Nora e Martino Seravalli

Altre due medaglie per l’Italia ai Campionati Europei di scherma paralimpica a Terni. Oggi sono arrivati i bronzi di Consuelo Nora e di Martino Seravalli, rispettivamente nelle prove di fioretto femminile categoria C e di spada maschile categoria C.

Nella prova di fioretto femminile Consuelo Nora è stata sconfitta in semifinale dalla russa Ksenia Ovsyannikova per 15-6. Successivamente la russa ha poi superato in finale la connazionale Pashkova con il punteggio di 15-10. In precedenza Nora si era aperta la strada del podio, vincendo nei quarti il derby azzurro contro Annamaria Soldera per 15-1.

L’altro bronzo di giornata è stato quello di Martino Seravalli, che si è arreso solamente in semifinale all’ucraino Serhii Shavkun per 15-4. L’ucraino ha poi superato nettamente in finale il lettone Valainis per 15-5. Erano usciti nella fase a gironi sia William Russo sia Michele Venturi.

Un pizzico di delusione nella prova di fioretto maschile a squadre, dove i Campioni del Mondo chiudono al quarto posto. Il quartetto azzurro formato da Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Marco Cima e Matteo Dei Rossi sono stati infatti sconfitti in semifinale dalla Russia per 45-43 e poi anche nella finalina del terzo posto dalla Polonia per 45-41. Oro alla Russia che ha battuto la Francia per 45-22

Nella prova a squadre di spada femminile l’Italia ha concluso al quinto posto. Il quartetto composto da Alessia Biagini, Sofia Della Vedova, Rossana Pasquino e Sofia Brunati è stato sconfitto nei quarti per 45-25 dalla Bielorussia. Oro alla Russia, che ha superato l’Ucraina per 45-32, mentre bronzo proprio per la Bielorussia (45-39 contro la Polonia).