Sciabola maschile a squadre, Italia di bronzo

Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e Aldo Montano hanno vinto il bronzo ai Mondiali di scherma nella sciabola maschile a squadre. Per Curatoli questo è il secondo bronzo vinto a Budapest: due giorni fa ha infatti centrato lo stesso risultato nella categoria individuale.

Il primo avversario degli azzurri è stata la Repubblica Ceca, ampiamente dominata per 45 a 14. Poi, gli azzurri si sono trovati davanti l’Ucraina, un avversario ostico ma non impossibile: la gara è terminata 45 a 32 per l’Italia.

Ai quarti di finale l’ostacolo dell’Italia è stata la Georgia, che Montano e compagni hanno battuto per 45 a 33. Si è così arrivati alla semifinale contro i padroni di casa: questa volta gli azzurri sono costretti ad arrendersi all’Ungheria, ma non senza lottare. I magiari sono riusciti poi ad avere la meglio per 45 a 38. Il capolavoro è arrivato però nella finale per il terzo posto, dove l’Italia si è trovata contro la nazionale della Germania, da poco vincitrice dei campioni d’Europa.

Ma questo non ha frenato Curatoli, Berrè, Samele e Montano, anzi li ha resi ancora più determinati. Alla fine sono stati proprio loro ad avere la meglio, mettendosi al collo un prezioso bronzo con il punteggio finale di 45 a 38. Bisogna ricordare che l’Italia aveva vinto il bronzo anche ai campionati Europei e che questo nuovo risultato fa ben sperare in ottica olimpica.

Per l’oro sono scesi sulle pedane di Budapest la Corea del Sud (che aveva battuto in semifinale la Germania 45-22) e l’Ungheria. Nonostante il tifo non sia mancato, i padroni di casa si sono dovuti inchinare agli asiatici proprio sull’ultima stoccata. Un argento un po’ amaro per i magiari: un 45-44 in casa deve bruciare molto.