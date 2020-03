Sciabola maschile e femminile qualificate per i Giochi! En plein della scherma azzurra a Tokyo

En plein della scherma azzurra a Tokyo 2020. Nella prima Olimpiade in cui tutte le armi saranno rappresentate nel programma dei Giochi Olimpici (a Rio 2016 era ancora prevista la turnazione) le squadre azzurre saranno protagoniste su tutte le pedane a Tokyo. Oggi in Lussemburgo sono arrivate le due carte olimpiche che mancavano nella sciabola maschile e femminile a squadre.

Il quartetto rosa azzurro si arrende solo alla Russia in finale

Una grandissima squadra femminile italiana di sciabola riscatta le delusioni degli ultimi mesi (più a livello individuale, a dire il vero), supera la Spagna nei quarti di finale, la Polonia in semifinale, chiude seconda dietro alla Russia in finale, ma soprattutto con il risultato di Atene guadagna matematicamente l’accesso ai Giochi di Tokyo 2020. Un super risultato per un gruppo solido che aveva fatto un po’ tremare gli appassionati nelle ultime uscite, ma sul più bello non ha tradito. Tutto cancellato alla “Coupé du Acropolis” ad Atene, con un scintillante secondo posto alle spalle della corazzata russa.

Il quartetto composto da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Michela Battiston, dopo l’esordio contro la Romania vinto per 45-35, ha dapprima superato la Spagna (autrice dell’incredibile eliminazione degli Stati Uniti) ai quarti per 45-39, prima di avere ragione della Polonia in semifinale col punteggio di 45-31, con grande autorevolezza. Ottimo l’apporto di Michela Battiston, schierata titolare negli ultimi assalti. In finale le italiane sono rimaste a contatto, pur costrette sempre ad inseguire, con la Russia fino al sesto assalto, quando Velikaya ha fatto la differenza su Vecchi, dando il la al break decisivo. Azzurre comunque bravissime, finale 45-35 per Nikitina e compagne.

I ragazzi completano il filotto

Fatta anche per gli sciabolatori azzurri, sempre molto costanti per tutta la stagione, sia a livello individuale che a squadre. L’Italia maschile stacca aritmeticamente il pass per Tokyo2020. Sulle pedane del Lussemburgo, nella penultima gara a squadre di qualificazione olimpica del circuito di Coppa del Mondo, gli azzurri salgono sul secondo gradino del podio e conquistano i punti che permettono l’aritmetica certezza di essere protagonisti in terra nipponica. Bravissimi.

Il quartetto italiano composto da Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano, è stato sconfitto solo in finale e solo dalla fortissima Corea del Sud col punteggio di 45-32. Gli azzurri, all’esordio, hanno superato il Canada per 45-19 e dopo hanno sconfitto ai quarti la Russia per 45-43. In semifinale è poi giunta la vittoria contro l’Ungheria con il punteggio di 45-42.

Il cammino della squadra femminile

COPPA DEL MONDO – SCIABOLA FEMMINILE – PROVA A SQUADRE – Atene, 8 marzo 2020

Finale

ITALIA – Russia 35-45



Finale 3°-4° posto

Polonia – Ungheria 35-45



Semifinali

Russia b. Ungheria 45-44

ITALIA b. Polonia 45-31

Quarti

Russia b. Cina 45-43

Ungheria b. Corea del Sud 45-42

ITALIA b. Spagna 45-39

Polonia b. Francia 45-39.

Tabellone dei 16

ITALIA b. Romania 45-34

ITALIA: Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio, Michela Battiston

Il cammino della squadra maschile

COPPA DEL MONDO – SCIABOLA MASCHILE – PROVA A SQUADRE – Lussemburgo, 08 marzo 2020

Finale

Corea del Sud b. ITALIA 45-32

Finale 3°-4° posto

Germania b. Ungheria 45-44

Semifinali

Corea del Sud b. Germania 45-37

ITALIA b. Ungheria 45-42



Quarti

Corea del Sud b. Francia 45-41

Germania b. Iran 45-28

ITALIA b. Russia 45-43

Ungheria b. Usa 45-40

Tabellone dei 16

ITALIA b. Canada 45-19

Classifica (24): 1. Corea del Sud, 2. ITALIA, 3. Germania, 4. Ungheria, 5. Francia, 6. Russia, 7. Usa, 8. Iran.

ITALIA: Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berrè, Aldo Montano

