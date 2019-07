Semifinali amare per Errigo e Di Francisca: le azzurre vincono il bronzo

Per la prima volta dal 2015 la finale mondiale del fioretto femminile non vedrà protagonista una fiorettista italiana. In questa edizione della rassegna iridata le semifinali sono state fatali all’Italia, che ha visto prima la sconfitta di Arianna Errigo e poi quella di Elisa Di Francisca. Tanti rimpianti per le azzurre, che si consolano comunque con la conquista della medaglia di bronzo.

La prima a scendere in pedana è stata Arianna Errrigo, che si è arresa per 15-13 alla sorpresa francese Pauline Ranvier, che ha raggiunto la sua prima finale importante della carriera. Un assalto incredibile, combattuto all’inizio e che poi ha visto la transalpina allungare anche sul 13-7. Da quel momento è cominciata la clamorosa rimonta di Arianna, ma proprio sul più bello sono arrivate due stoccate consecutive di Ranvier, che hanno spento i sogni azzurri.

Sempre per 15-13 è stata sconfitta anche Elisa Di Francisca. Nel remake della finale degli ultimi Europei, questa volta ha vinto Inna Deriglazova. Un assalto bello, molto tecnico, tra due grandi campionesse. La russa si è portata sul +3 (8-11), ma Di Francisca ha recuperato e si è portata sul 13-12 in suo favore. Deriglazova, però, è stata perfetta e ha messo a segno tre stoccate consecutive, che le hanno dato la vittoria.