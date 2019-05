Sofya Velikaya regina in casa, suo il GP di Mosca

A Mosca è andato in scena l’ultimo Grand Prix di sciabola, atto finale della stagione 2018-2019 di coppa del mondo. Per gli sciabolatori è stata anche l’occasione di conquistare importanti punti per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, oltre che testare la propria preparazione per i campionati regionali e per i mondiali, i programma a Budapest dal 15 al 23 luglio.

Chi arriverà ai prossimi appuntamenti da grande favorita sarà (ancora una volta) la russa Sofya Velikaya, che a Mosca a dimostrato (semmai ce ne fosse ancora bisogno) che è lei quella da battere. Numero uno del ranking mondiale, con il GP di Mosca 2019 ha messo in bacheca il suo 7° oro, il secondo quest’anno nonché il quarto nella capitale russa.

Dopo aver eliminato due azzurre, prima Sofia Ciaraglia e poi Irene Vecchi, la russa ha avuto ragione ai quarti della cinese Jiarui Qian, per poi vincere la semifinale contro la compagna di squadra Sofia Pozdniakova. In finale, ha trovato la cinese Yaqi Shao, che ha battuto facilmente per 15 a 8. Insieme alla Pozdniakova, è salita sul terzo gradino del podio anche l’ungherese Liza Pusztai. La migliore delle azzurre è stata Martina Criscio, che ha chiuso ottava.

Diverso l’epilogo tra gli uomini, dove il numero uno del mondo, lo statunitense Eli Dershwitz si è arreso al numero 16, il francese Apithy Bolade, che lo ha battuto per 15 a 10. Il transalpino, alla sua prima vittoria in Grand Prix aveva battuto in semifinale il tedesco Max Hartung per 15 a 13, mentre lo statunitense si era scontrato con l’azzurro Luca Curatoli, sconfitto per 15 a 12. Proprio Curatoli era stato l’artefice dell’eliminazione di Aldo Montano, che ha chiuso la gara al 16° posto.