Super Italia a Dusseldorf! Bronzo nella spada femminile a squadre

Si concludono questo sabato i Campionati Europei Dusseldorf 2019. La sesta ed ultima giornata di gara vede l'assegnazione degli ultimi due titoli continentali: si tratta di quelli di spada femminile a squadre e di sciabola maschile a squadre. Nella gara di spada femminile, l'Italia conquista il bronzo. Il quartetto composto dalla campionessa iridata, Mara Navarria, dalla vicecampionessa olimpica, Rossella Fiamingo, dalla campionessa del Mondo under20 Federica Isola e da Alice Clerici sale sul terzo gradino del podio grazie al 45-38 siglato contro la Francia nella finale per il terzo posto.

Le azzurre del CT Sandro Cuomo hanno riscattato con il bronzo l'amarezza per la sconfitta subìta nell'assalto di semifinale contro la quotata Russia, giunta dopo la stoccata del 36-35 messa a segno nel minuto supplementare da Violeta Kolobova ai danni di Alice Clerici protagonista di una straordinaria rimonta partita da un distacco di sette stoccate e conclusa sul 35-35. L'Italia aveva esordito superando per 45-29 Israele nell'assalto che aveva aperto le porte dei quarti di finale dove era giunto il successo netto, anche in questo caso per 45-29, contro le iridate 2017 dell'Estonia.