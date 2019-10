Tornei satellite, a Ginevra vince Federico Vismara

Per l’inizio della Coppa del Mondo 2019/2020 bisognerà ancora pazientare poco più di un mese, ma nel frattempo i tornei satellite organizzati dalla FIE tengono caldi gli atleti. E sono arrivate buone notizie anche per l’Italia, con Federico Vismara che ha vinto il torneo satellite di spada a Ginevra.

Il ventiduenne di Milano ha battuto in finale lo svizzero Alexis Bayard per 15-11. In semifinale, Vismara era riuscito a battere un compagno di squadra, Andrea Vallosio, che si è messo al collo il bronzo. Sul terzo gradino del podio è salito anche lo statunitense Alen Hadzic.

Spadisti impegnati anche ad Oslo, dove a salire sul gradino più alto del podio è stato l’ucraino Anatolii Herey, vittorioso in finale sull’estone Sten Priinits per 15 a 9. Terzi in classifica l’estone Peeter Turnau e il finlandese Niko Vuorinen.

A Reykjavik sono scese in pedana le donne della sciabola, con la statunitense Maia Chamberlain che in finale ha battuto la compagna di squadra Francesca Russo. Sul terzo gradino del podio sono salite l’indiana Bhavani Devi Chadalavada Anandha Sundhararaman e Au Sin Ying, di Hong Kong.

Nel fine settimana sono stati impegnati anche gli uomini del fioretto, con il torneo di Copenaghen. A vincere la gara è stato lo spagnolo Carlos Llavador, che è riuscito a battere in finale il cipriota Alex Tofalides per 15 a 13. L’ungherese Daniel Dosa e il danese Alexander Tsoronis sono arrivati terzi.

Il prossimo torneo satellite si terrà a Spalato il 12 e 13 ottobre, ma è il fine settimana successivo che si preannuncia più ricco: ci saranno i programma tre tornei, tra Zagabria, San José (Costa Rica) e Antalaya (Turchia). Poi, gran finale il 26 e 27 ottobre, con Tbilisi, Dublino, Barcellona e Maalot (Israele) e gli ultimi tornei satellite prima dell’inizio della Coppa del Mondo in novembre.