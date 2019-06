Vitalis e Reshetnikov oro agli Europei 2019 di Dusseldorf

Ultimo atto per le competizioni individuali agli Europei di Scherma 2019 in corso a Dusseldorf, Germania. Per questo impegno conclusivo sono scesi in pedana le donne della spada e gli uomini della sciabola, che hanno dato vita a due emozionanti derby in finale.

Tra le donne, sono state Coraline Vitalis e Marie-Florence Candassamy a scontrarsi in una finale tutta francese che si è chiusa con la vittoria della Vitalis. Gara molto equilibrata nelle prime due frazioni, la Vitalis ha guadagnato il vantaggio nell’ultima frazione, andando a battere la compagna di squadra con il punteggio di 15-11. Sul terzo gradino del podio sono salite la tedesca Alexandra Ndolo, sconfitta in semifinale dalla Vitalis per 15-12, e la polacca Ewa Trzebinska, superata in semifinale dalla Candassamy per 12-11. La nuova vice campionessa d’Europa era stata l’artefice dell’eliminazione ai quarti dell’ultima azzurra in gara, Alberta Santuccio. La Santuccio, agli ottavi, aveva sconfitto Mara Navarria, terza del ranking mondiale.

La finale di sciabola maschile è stata tutta russa e ha avuto come protagonisti Kamil Ibragimov e Veniamin Reshetnikov. La gara ha visto il netto dominio del più esperto Reshetnikov, 32 anni, già Campione d’Europa esattamente 10 anni fa. Partito subito in vantaggio, Reshetnikov non ha dato spazio al venticinquenne compagno di squadra, chiudendo la gara 15-7. Sul terzo gradino del podio sono saliti il tedesco Max Hartung (battuto in semifinale dal futuro campione) e il georgiano Sandro Bazadze.

Il programma degli Europei di Scherma continua con le gare a squadre: giovedì 20 giugno scenderanno in pedana gli atleti del fioretto maschile e della sciabola femminile, venerdì 21 giugno sarà la volta della spada maschile e del fioretto femminile per poi chiudere sabato 22 giugno con la spada femminile e la sciabola maschile.