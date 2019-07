Luca Curatoli si arrende in semifinale ma conquista il bronzo nella sciabola

Luca Curatoli conquista il bronzo nella sciabola ai Mondiali 2019 di scherma a Budapest (Ungheria). Arriva così la prima medaglia azzurra di questa rassegna. Per il 24enne napoletano si tratta anche della prima medaglia iridata individuale della carriera. Un risultato che conferma l’altissimo livello raggiunto quest’anno. L’atleta delle Fiamme Oro è stato superato in semifinale per 15-11 dal sudcoreano Oh Sanguk, dominatore della stagione e grande favorito della vigilia.

Un assalto molto equilibrato nella prima parte, combattuta stoccata su stoccata, con l’azzurro che chiude avanti 8-7 alla prima pausa. Nella seconda parte esce però la maggiore brillantezza del sudcoreano, che mette a segno addirittura sette stoccate di fila e vola sul 14-9. Curatoli non ci sta e si riporta a -3, ma poi Oh Sanguk piazza la stoccata della vittoria.

Il cammino di Curatoli si era aperto con la netta vittoria per 15-7 contro il britannico Curtis Miller. L’azzurro aveva poi battuto 15-8 l’iraniano Mohammad Rahbari e 15-10 il forte georgiano Sandro Bazadze. Ai quarti il napoletano era riuscito poi ad avere la meglio 15-12 contro il sorprendente canadese Shaul Gordon, garantendosi così un posto sul podio.