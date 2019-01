A Cortina si recupera la discesa cancellata a St. Anton

Cortina D'Ampezzo è la sede designata per il recupero della discesa femminile cancellata a St. Anton per troppa neve. L'Olympia delle Tofane sarà quindi, venerdì 18 gennaio, teatro di una gara aggiuntiva insieme alla già programmata discesa del sabato e al SuperG di domenica. Sarà dunque l'Italia il luogo designato per il debutto in gara di Lindsey Vonn in questa stagione.