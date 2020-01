Abbassata la partenza della discesa a Wengen: lo start dal via della combinata

Giuria e comitato organizzatore della tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile di Wengen, in Svizzera, hanno deciso di abbassare la partenza della discesa libera in programma oggi, e di far partire gli atleti dal via della prima manche di ieri della combinata alpina.

Al momento la partenza è confermata alle ore 12.30, ma soltanto alle ore 11.00 sarà presa una decisione definitiva anche sull’orario del via. Tutto ciò si è reso necessario a causa della neve che nella notte è caduta sul Lauberhorn. Circa 25 cm nella parte alta ed una decina in paese hanno portato al provvedimento.

Alle ore 11.00 sapremo in maniera certa, dunque, a che ora partirà la discesa maschile in programma oggi sulle nevi elvetiche. Si dovrà tenere conto anche delle sovrapposizioni televisive, dato che alle ore 14.05 al Sestriere è in programma la seconda manche dello slalom gigante femminile.

