De Aliprandini primo davanti a Borsotti ad Adelboden: rinasce l'Italia in gigante

L’Italia sogna dopo la prima manche del gigante di Adelboden. In testa davanti a tutti c’è un fantastico Luca De Aliprandini, che precede Giovanni Borsotti, staccato di soli quattro centesimi dal connazionale. Una doppietta italiana, l’apoteosi azzurra, con la squadra di gigante che si ritrova in uno dei templi del Circo Bianco. De Aliprandini è stato il primo a stupire, chiudendo con il miglior tempo in 1’12”25, poi ci ha pensato Borsotti, semplicemente pazzesco con il pettorale 53.

Video - Super De Aliprandini! L'azzurro è al comando del gigante di Adelboden dopo la prima manche 01:20

Adesso ci sarà da vivere una seconda manche con il batticuore, perché un azzurro non vince in gigante Ad Adelboden addirittura dal 2005 (Max Blardone). Sia De Aliprandini sia Borsotti dovranno essere bravissimi a gestire la pressione. La lotta per il successo finale è comunque apertissima, perché in meno di sei decimi ci sono ben dodici atleti.

Sul podio virtuale c’è anche lo svizzero Loic Meillard, che paga 11 centesimi di ritardo da De Aliprandini. Quarti a pari merito il francese Mathieu Faivre ed il sorprendente canadese Erik Read, entrambi a 13 centesimi dalla vetta. Sesta posizione per lo sloveno Zan Kranjec (+0.24), che precede il croato Filip Zubcic (+0.26), il tedesco Alexander Schmid (+0.38) ed il norvegese Lucas Braathen (+0.39).

Video - Che manche di Giovanni Borsotti! Secondo a 4 centesimi da De Aliprandini 00:59

Decimo Henrik Kristoffersen, in ritardo di 45 centesimi da De Aliprandini. Undicesimo Alexis Pinturault, staccato di 51 centesimi, ma il francese ha commesso un gravissimo errore nella parte alta. E’ una prima manche trionfale per lo sci azzurro, infatti a pari merito con Pinturault c’è un incredibile Riccardo Tonetti.

" Manche ben studiata, attaccata con intelligenza e attenzione ai tranelli. Adesso bisogna ripetersi nella seconda "

Ecco il commento a caldo di De Aliprandini, questo invece il pensiero di Borsotti:

" Sono partito più tranquillo rispetto ad altre volte in cui ero troppo carico. La pista mi è piaciuta e me la sono goduta "

