Alberto Tomba: “Dominik Paris è come me, vince quando sbaglia: un bel manzo deciso”

Dominik Paris ha fatto letteralmente saltare il banco nel giro di 24 ore, ha vinto due discese libere consecutive a Bormio ed è balzato in testa alla classifica della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurro ha compiuto una doppia magia sulla mitica Stelvio, la pista prediletta in cui ha trionfato addirittura sei volte nel corso della sua eccellente carriera (cinque in discesa, una in superG): il nostro portacolori sta facendo sognare tutti gli amanti del Circo Bianco e sta avvicinando molto pubblico a questo sport che resta il più seguito alle nostre latitudini per quanto riguarda le discipline invernali. Il 30enne è indubbiamente il padrone indiscusso di Bormio e ora sogna seriamente di lottare per la Sfera di Cristallo generale, il “coppone” che in Italia manca da addirittura 25 anni ovvero da quando Alberto Tomba lo alzò al cielo nell’ormai lontano 1995.

Proprio il leggendario sciatore emiliano, l’azzurro più vincente in Coppa del Mondo (50 sigilli), ha parlato di Dominik Paris in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport e non ha avuto mezzi termini: “Ha una marcia in più, specialmente su una pista come la Stelvio. Lui in un certo senso è un po’ come me, vince anche quando sbaglia o al massimo arriva secondo. Come fisico è un bel manzo, forte, deciso, senza dubbi. Arrivare a Capodanno in testa alla Coppa è una cosa grande. Poi affronterà le classiche di Wengen e Kitzbuehel e potrà continuare a vivere questa bellissima realtà. Vincere è anche un’abitudine, una bella abitudine“.

Luc Alphand è stato l’ultimo velocista puro a vincere la Coppa del Mondo generale, il francese festeggiò nel 1997 ed è convinto delle possibilità di Dominik Paris: “Quest’anno è possibile perché non c’è un Hirscher che domina nelle specialità tecniche. Finora abbiamo visto tanti vincitori e tante piccole performance di gente come Pinturault e Kristoffersen. Paris non deve pensarci, deve affrontare gara per gara, ma se vince tanto e fa tanti podi può farcela“.