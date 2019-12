Alexis Pinturault in dubbio per la combinata di Bormio: possibile contrattura

Il transalpino Alexis Pinturault potrebbe essersi infortunato nel corso dello slalom gigante parallelo disputato ieri in Alta Badia e valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport“, il francese a fine gara avrebbe lamentato un dolore alla coscia destra.

Dovrebbe trattarsi di una contrattura all’adduttore, che però basterebbe a mettere in dubbio la sua presenza domenica 29 a Bormio, quando sarà in programma una combinata alpina, mentre non dovrebbe essere comunque al via delle due discese di venerdì 27 e sabato 28 (unica prova cronometrata giovedì 26).

Queste le parole di Pinturaut alla Rosea: “Di sicuro è una contrattura, spero niente di più grave. La pista non era pronta, c’è molto dilettantismo“.

