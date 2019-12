Henrik Kristoffersen conquista la Gran Risa e vola in testa alla classifica generale

Prima vittoria della carriera in Alta Badia per Henrik Kristoffersen. Il norvegese vince il gigante sulla Gran Risa dopo aver recuperato dalla sesta posizione della prima manche ed è un successo pesantissimo (il 20° della carriera) per Kristoffersen che fa un balzo in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo e anche di specialità.

Video - Kristoffersen gigante: il norvegese vince sulla Gran Risa in rimonta 01:16

Il norvegese si è imposto con 31 centesimi di vantaggio sulla grande sorpresa di giornata, Cyprien Sarrazin. Il francese si è reso protagonista di una straordinaria rimonta di venti posizioni nella seconda manche, conquistando il suo secondo podio della carriera in Coppa del Mondo. Curiosità vuole che il primo era arrivato proprio in Alta Badia, quando vinse il parallelo nel 2016.

Sul podio ci sale anche lo sloveno Zan Kranjec, staccato di 39 centesimi dal vincitore e bravo a recuperare anche lui quattro posizioni. Sono crollati, infatti, tutti i primi tre della prima manche. Leif Kristian Nestvold-Haugen era in testa, ma ha chiuso addirittura undicesimo a 1.10 dal connazionale. Lo svizzero Marco Odermatt ha chiuso al quinto posto ad 83 centesimi finendo dietro anche all’altro norvegese Aleksander Aamodt Kilde (quarto a +0.46). Chiude, invece, ottavo Alexis Pinturault a 92 centesimi da Kristoffersen.

Video - Che rischio per Zubcic! Il croato sfiora un addetto della pista dopo il traguardo 00:22

Altra giornata negativa per l’Italia. Il migliore è Luca de Aliprandini in sedicesima posizione (sei posti in meno rispetto alla prima manche) a 1.37 dalla vetta. Il nativo di Cles ha provato ad attaccare, ma ha commesso un gravissimo errore nella parte finale del tracciato. Riccardo Tonetti recupera otto posizioni e chiude diciottesimo (+1.47), mentre nelle retrovie finisce Manfred Moelgg (28° +2.43). Non ha terminato la seconda manche Hannes Zingerle.

Come detto in classifica generale Henrik Kristoffersen si porta al comando con 343 punti contro i 312 dell’austriaco Vincent Kriechmayr e i 296 di Alexis Pinturault. In quella di specialità guida sempre il norvegese (193 punti) con 23 punti di vantaggio sullo sloveno Zan Kranjec e 32 sull’americano Tommy Ford.