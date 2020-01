Brignone precede Bassino nel superG della combinata di Altenmarkt

L’Italia sogna dopo la prima prova della combinata di Altenmarkt (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Federica Brignone, infatti, comanda la classifica davanti a Marta Bassino. Un risultato davvero eccellente per le due nostre campionesse che hanno sfruttato una pista ed una tracciatura particolarmente tecniche. La valdostana, che partiva come grande favorita della prova odierna, è stata impeccabile nel supergigante, chiuso con il tempo di 1:13.80, ed è risultata perfetta in ogni momento della sua discesa e, soprattutto, veloce ed efficace.

Alle sue spalle, a soli 22 centesimi, Marta Bassino che, ancora una volta, risponde presente. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo è pronta a contendere il successo alla connazionale per una grande conferma in questa stagione. A questo punto le azzurre si giocheranno il tutto per tutto nello slalom che prenderà il via alle ore 11.45, con Brignone che cercherà di conquistare il secondo successo consecutivo in questa specialità dopo il trionfo di Crans Montana di un anno fa.

Quali saranno le loro rivali? Senza dubbio la più pericolosa sarà la svizzera Wendy Holdener (che ha chiuso in terza posizione) con la sua sapienza tra i pali stretti. Il divario è di soli 50 centesimi, per cui Brignone e Bassino dovranno spingere al massimo sin dall’apertura del cancelletto di partenza per tenere a bada la fortissima elvetica. Nel novero delle rivali non si potranno inserire, però, diverse altre protagoniste pericolose che non hanno concluso la prima manche. Su tutte, la slovacca Petra Vlhova e la statunitense Mikaela Shiffrin che, entrambe, giunte a metà tracciato su tempi eccellenti, non sono state in grado di salvarsi sulla temibile pista austriaca. Per le azzurre un notevole sospiro di sollievo. Assieme a loro non sono giunte al traguardo Sofia Goggia che, dopo diversi errori ha preferito rialzarsi e non correre ulteriori rischi, quindi le svizzere Michelle Gisin, Priska Nufer e Jasmina Suter, la tedesca Viktoria Rebensburg, la slovena Ilka Stuhec, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e la canadese Marie-Michelle Gagnon.

Da questa ecatombe si è salvata l’austriaca Ramona Siebenhofer, quarta a 52 centesimi, quindi la ceca Ester Ledecka quinta a 86, ma senza troppe speranze in vista dello slalom, sesta l’austriaca Nina Ortlieb a 93 centesimi davanti alla nostra Elena Curtoni a 94 al termine di un ottimo SuperG, quindi è ottava l’austriaca Elisabeth Reisinger a 1.02, nona la svizzera Nathalie Groebli a 1.52, mentre completa la top ten l’austriaca Ricarda Haaser decima a 1.80. Attorno alla ventesima posizione le sorelle Delago, con Nadia a 2.19 e Nicol a 2.85.

