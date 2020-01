Delago seconda nella discesa di Altenmark, quarta Goggia e quinta Marsaglia: Italia in grande forma

Prima vittoria della carriera per Corinne Suter, che trionfa nella discesa femminile di Altenmarkt. La sciatrice elvetica interrompe un’incredibile striscia di gare senza vittoria per la Svizzera, che non vedeva vincere una propria atleta in Coppa del Mondo addirittura dal Gennaio 2018 nella combinata di Lenzerheide (Wendy Holdener).

Fa festa anche l’Italia, perchè al secondo posto chiude Nicol Delago. La gardenese termina la propria gara alle spalle di Suter per 29 centesimi e conquista il secondo podio della sua stagione (terzo in carriera) dopo quello ottenuto nel super-G di Lake Louise (sempre seconda).

Video - Nicol Delago, che meraviglia! Seconda in discesa ad Altenmarkt-Zauchensee 01:41

Svizzera che concede la doppietta sul podio, visto che al terzo posto ha chiuso Michelle Gisin, staccata di 98 centesimi dalla connazionale. E’ stata una giornata davvero eccezionale anche per la squadra azzurra, perché a completare la Top-5 ci sono Sofia Goggia (quarta) e Francesca Marsaglia (quinta), che pagano rispettivamente 1.01 e 1.21 dalla vincitrice. In particolare Goggia è stata un po’ penalizzata dal restare ferma per molto tempo in partenza a causa delle interruzioni per nebbia.

Sesto posto per Tina Weirather (+1.36), che precede la slovena Ilka Stuhec (+1.37), la ceca Ester Ledecka (+1.41), l’austriaca Stephanie Venier (+1.51) e la svizzera Lara Gut-Behrami (+1.53).

Più staccate le altre azzurre: Federica Brignone è distante 2.05 dalla vetta, mentre Elena Curtoni paga 2.16.

Corinne Suter fa un balzo importante anche nella classifica di discesa, portandosi al comando con 225 punti. Goggia è quarta a 113 punti dalla svizzera, ma sulla bergamasca pesano le brutte prestazioni di Lake Louise.

