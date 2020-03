Mikaela Shiffrin in gara ad Are? Ci si avvia verso il "Sì". La campionessa americana di sci alpino, lontana dalle gare da fine gennaio (superG vinto a Bansko) per la tragica scomparsa del padre Jeff, potrebbe dunque essere al cancelletto di partenza nel prossimo appuntamento ad Are (Svezia), dove dal 12 al 14 marzo sono in programma lo slalom parallelo, il gigante e lo slalom. Specialità, dunque, sulla carte favorevoli a Shiffrin.

La nativa di Vail ha subito il sorpasso di Federica Brignone in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo, ma il fine settimana svedese è nettamente a favore dell’americana, che potrebbe anche vestire nuovamente il pettorale rosso. Mikaela deve recuperare 153 punti all’azzurra e sulle nevi scandinave ha questa possibilità.

" Sono stata in grado di allenarmi un po' nelle ultime settimane. È stato un processo lento, ma è stato terapeutico essere in montagna. Ho trovato che l'allenamento è un posto dove posso sentirmi più vicino a mio padre, eppure fornisce abbastanza distrazione in modo che la sensazione di "vicinanza" possa essere separata dal dolore. Vado in Scandinavia oggi. Non ho promesse se potrò davvero correre quando sarà il momento, e non ho nemmeno obiettivi. Spero solo di fare alcune buone curve. Penso che renderebbe felice mio padre. Riguardo al se e quando dovessi tornare alla competizione, vi chiederei di continuare a rispettare la mia privacy, soprattutto per quanto riguarda il cuore spezzato della mia famiglia "

La statunitense, dai profili social, ha annunciato, infatti, che andrà appunto in Svezia e le sensazioni avute in allenamento le hanno permesso di farle sentire la vicinanza del padre, allontanando nello stesso tempo il dolore della sua perdita. L’americana, comunque, ha sottolineato che si presenta in loco senza fare promesse e avere obiettivi e che quindi prenderà una decisione sul suo essere al via del fine settimana agonistico sulla base delle sensazioni provate.

