Federica Brignone brilla anche in discesa ed è seconda a Bansko a 0.18 da Mikaela Shiffrin

Quando il gioco si fa duro... Mikaela Shiffrin si esalta . La statunitense, infatti, domina la prima discesa di Bansko (Bulgaria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 grazie ad una prova superlativa, che va ad interrompere una serie di gare nella quale la tre volte vincitrice della Sfera di Cristallo era apparsa leggermente opaca rispetto ai suoi standard. Oggi, invece, sul pendio bulgaro, ha saputo emergere nelle difficoltà. La tracciatura sulla pista intitolata a Marc Girardelli, su un pendio molto complicato con porte posizionate in modo da proporre trappole curva dopo curva, presentava alle atlete una sorta di supergigante più veloce, piuttosto che una canonica discesa, per cui ogni discorso è stato rimesso in discussione.

Video - Mikaela Shiffrin non ha rivali: sua la discesa di Bansko 01:20

Molte hanno pagato dazio al pendio bulgaro, tra queste anche la nostra Sofia Goggia, protagonista di una scivolata davvero spettacolare, ma non Mikaela Shiffrin che ha preso il via in spinta e non ha mai tolto il piede dal gas andando a conquistare il successo numero 65 della carriera, il secondo in questa specialità dopo Lake Louise nel 2017 e il primo complessivamente del 2020. Il suo tempo conclusivo parla di 1:29.79, con appena 18 centesimi su una splendida Federica Brignone, che ha saputo sfruttare nel migliore dei modi un percorso che andava a esaltare le sue caratteristiche. Completa il podio a 23 centesimi la svizzera Joana Haelen che, scesa proprio davanti all’americana, era ormai convinta di avere in tasca il successo, avendo completato una prova spettacolare nella quale aveva rifilato distacchi abissali a tutte le rivali.

Si ferma ai piedi del podio una brillante Elena Curtoni che, dopo i segnali positivi delle ultime gare, oggi sfiora addirittura il successo, presentandosi in vantaggio di 22 centesimi al penultimo intermedio. La classe 1991, invece, cede qualcosa nell’ultimo tratto e si ferma a 32 centesimi dalla vetta, a soli 9 dal terzo posto. Subito alle sue spalle, a soli 4 centesimi, Marta Bassino che va a completare un terzetto azzurro che oggi ha davvero impressionato. Per la sciatrice di Borgo San Dalmazzo il distacco al termine della sua prova parla di 36 centesimi.

Video - Brignone seconda in discesa, tre azzurre nelle prime cinque 01:26

Si ferma in sesta posizione a 1.03 Petra Vlhova, ma la slovacca si mangia letteralmente le mani, dato che si era presentata in vantaggio di 2 centesimi all’ultimo intermedio e con la velocità più in alta in assoluto ma, per sua sfortuna, ha sbagliato una linea proprio in concomitanza con il salto finale e ha lasciato sulla neve addirittura un secondo. Settima posizione a 1.41 per la francese Romane Miradoli, ottava per la tedesca Kira Weidle a 1.61, quindi è nona l’austriaca Ramona Siebenhofer a 1.70. Conclude decima a 1.77 la statunitense Breezy Johnson, proprio davanti alle nostre Laura Pirovano (al miglior risultato della carriera) e Francesca Marsaglia, rispettivamente undicesima a 1.79 e dodicesima a 1.98.

Per quanto riguarda le altre italiane, Nicol Delago fa segnare tempi strepitosi nella parte alta, quindi tiene troppo nelle difficili curve sul muro e perde quasi due secondi quindi, prima del salto conclusivo, finisce a terra, riesce a evitare la caduta, si rialza e giunge comunque al traguardo. Chiude oltre la ventesima posizione con 3.46 da Shiffrin, Sofia Goggia invece cade nel tratto più complicato della pista mentre stava procedendo su tempi interessanti. La bergamasca aveva affrontato con grande decisione la prova, ma per sua sfortuna un dosso le è risultato fatale, facendola letteralmente volare fuori dal tracciato. Per fortuna nulla di grave per la nostra fuoriclasse.

Non hanno concluso la propria prova le svizzere Lara Gut-Berhami, Jacqueline Flury e Michelle Gisin, le austriache Tamara Tippler e Nina Ortlieb che fino al minuto di gara stava volando con 4 decimi di vantaggio su Shiffrin, la tedesca Michaela Wenig, quindi le statunitensi Alice Merryweather e Alice McKennis. Non ha preso il via, invece, l’austriaca Nicole Schmidhofer.

alessandro.passanti@oasport.it