Sofia Goggia salterà anche il Super G di Bansko: stop precauzionale per la bergamasca

Sofia Goggia non parteciperà al Super G di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino in programma domenica 26 gennaio sulla pista bulgara. La bergamasca ha già saltato la discesa libera dopo la brutta caduta nella gara del venerdì e ha così deciso di non disputare il terzo evento in programma.

Si tratta di uno stop precauzionale per la campionessa Olimpica di discesa libera che punta a recuperare tutte le forze in vista del prosieguo della stagione. L’azzurra, infatti, era pesente quest’oggi per assistere da vicino alla bellissima tripletta italiana realizzata da Elena Curtoni, Marta Bassino e Federica Brignone, e punterà a riunirsi presto al gruppo.

Si spera di rivederla in gara nel prossimo weekend quando a Rosa Khutor (Russia, è la pista dei Giochi di Sochi 2014) andrà in scena una discesa e un Supe rG.