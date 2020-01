Sofia Goggia, sospiro di sollievo: solo una contusione, ma salta la discesa di sabato

Giungono notizie confortanti sulle condizioni di Sofia Goggia, caduta venerdì mattina durante la discesa libera femminile che ha aperto la tre giorni di Coppa del mondo femminile sulla pista di Bansko. L'azzurra, campionessa olimpica in carica nella disciplina, si è sottoposta a una risonanza magnetica alla gamba e alla caviglia destra. L'esito - come comunica la Fisi in una nota - è negativo e ha evidenziato solo un leggero trauma contusivo. Per precauzione, tuttavia, Goggia salterà la discesa in programma sabato, giornata durante la quale le sue condizioni fisiche verranno rivalutate.

Video - Sofia Goggia che spavento! Caduta rovinosa in Discesa, ma per fortuna senza conseguenze 01:12