Dominik Paris vuole sfatare il tabù Beaver Creek: un solo podio in carriera sulla Birds of Prey

Scatta ufficialmente il lungo fine settimana di Beaver Creek valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Sulla pista del Colorado, la celebre Birds of Prey, gli atleti del Circo Bianco andranno a concludere la trasferta nordamericana, con un programma particolarmente fitto che propone una discesa, un SuperG e un gigante.

Tra questi, ovviamente, sarà protagonista il nostro Dominik Paris, pronto a confermare l’ottimo avvio di Lake Louise, nel quale ha concluso due volte nella piazza d’onore, che proverà a spezzare il tabù che lo vede spesso in difficoltà sulla pista americana. L’altoatesino, infatti, non solo non ha mai vinto a Beaver Creek, ma è salito sul podio solamente in una occasione, dodici mesi fa in supergigante. Fino a quel momento i suoi risultati non sono certo andati di pari passo con il suo talento, un motivo ulteriore per invertire questa tendenza. Andiamo a ripercorrere con la memoria tutti i precedenti di Dominik Paris sul tracciato del Colorado.

L’esordio è arrivato il 4 dicembre 2009 nella Supercombinata che consegnò un 26esimo posto all’allora 20enne Dominik Paris. Nella giornata successiva 36esima posizione finale nella discesa libera per chiudere un weekend d’esordio sulla Birds of Prey tutt’altro che scintillante. Si passa al 4 dicembre 2010 con il supergigante, ma il nostro alfiere non portò a conclusione la sua prova. Un anno di attesa ed il 2 dicembre 2011 arriva solamente un 49esimo posto in discesa a Beaver Creek. Il tabù con la pista del Colorado viene spezzato il 30 novembre 2012 con un brillante quinto posto nella discesa. Nella giornata successiva si corse un SuperG, ma Paris non seppe ripetersi, chiudendo 29esimo.

Salto di un anno verso il 6 dicembre 2013 con un nono posto per il carabiniere di Merano, mentre nella giornata successiva non portò a termine il supergigante. Le cose andarono decisamente meglio nella stagione successiva. Quarto posto nella discesa del 5 dicembre 2014, quindi quinto nel supergigante, per un weekend che, finalmente, propose il nostro alfiere ai suoi livelli. Dopo un 2014 interessante, passo indietro deciso nel 2015. Tre gare in programma, ma nemmeno una nella top ten. Il 4 dicembre 2015 Paris chiuse 20esimo in discesa, quindi 13esimo in SuperG il giorno dopo, mentre il 6 dicembre si cimentò nel gigante, non qualificandosi per la seconda manche.

Il calendario della Coppa del Mondo propone un salto fino al 2017 per la Birds of Prey, con Dominik Paris che si fermò in decima posizione nella discesa del primo dicembre 2017, quindi, buon quinto nel supergigante, prima di non qualificarsi per la seconda manche del gigante che chiuse il fine settimana a stelle e strisce. Arriviamo, quindi, all’ultima edizione. Ancora una prova non scintillante in discesa libera, con un 12esimo posto il 30 novembre 2018, quindi ottimo terzo posto nel SuperG della giornata successiva che, a questo punto, è il migliore risultato del nostro fuoriclasse sulla pista del Colorado.

