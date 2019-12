Marco Odermatt sorprende tutti a Beaver Creek: 10° Mattia Casse, Dominik Paris chiude 13°

Marco Odermatt si sblocca a Beaver Creek e conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Lo svizzero, considerato da sempre uno dei più grandi talenti del “Circo Bianco”, si è imposto nel super-G odierno con il tempo di 1’10”90. Una prova davvero eccezionale quella dell’elvetico, rimasto in pista clamorosamente nella parte, per poi scatenarsi nella parte centrale e finale, facendo la differenza rispetto a tutti gli avversari.

Grandi rimpianti per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, secondo a 10 centesimi da Odermatt, ma autore di un errore, che gli ha fatto perdere tantissima velocità nel finale, quando sembrava ormai certa la sua vittoria. Ancora sul podio Matthias Mayer, primo a Lake Louise, oggi terzo a 14 centesimi dalla vetta della classifica.

Un super-G molto tecnico e adatto ai gigantisti, come dimostra il quarto posto di Alexis Pinturault, che paga 37 centesimi di ritardo da Odermatt. Quinta posizione per lo svizzero Mauro Caviezel, staccato di 64 centesimi. Alle loro spalle l’americano Travis Ganong (+0.69), l’austriaco Vincent Kriechmayr (+0.74), il norvegese Adrien Smiseth Sejersted (+0.86) e l’austriaco Hannes Reichelt (+0.91).

Al decimo posto c’è Mattia Casse, staccato di 93 centesimi da Odermatt. Il piemontese si conferma in buona forma ed è alla seconda Top-10 consecutiva dopo il quinto posto ottenuto a Lake Louise. Giornata no per Dominik Paris, che sbaglia già nella parte alta e alla fine chiude con un ritardo di 1.18 dalla vetta. Più lontani Matteo Marsaglia (+2.02) e Peter Fill (+2.15), mentre è uscito Emanuele Buzzi.