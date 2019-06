Bode Miller e la moglie insegnano al figlio di 8 mesi a galleggiare: “Fiero di questo piccoletto”

" Un dolore che nessun altra famiglia deve vivere "

Con queste parole struggenti Bode Miller, un anno fa, aveva commentato la tragica morte della figlia di soli 19 mesi, annegata nella piscina di casa per una disattenzione. Il campionissimo statunitense da quel giorno insieme alla moglie Morgan, hanno lavorato per evitare simili casi e per questo hanno condiviso con orgoglio il video del figlio più piccolo, Easton Vaughn Rek, di soli 8 mesi che gettato in acqua, si gira e galleggia facendo il morto e rimanendo a galla.

Un bambino di 8 mesi potrebbe salvarsi se cadesse in acqua, ci credete? – il commento di Bode a corredo del suo video - Sono così fiero del mio piccoletto per il suo duro lavoro. Questo è il risultato di 10 minuti in acqua al giorno dal 22 di aprile. Le lezioni di sopravvivenza in acqua non andrebbero trascurate”.

I coniugi Miller in quest’ultimo anno hanno usato la loro esperienza per aumentare la consapevolezza sui rischi di annegamento per i bambini. Un evento tragico che affligge quasi 1.000 bambini all'anno negli Stati Uniti e negli scorsi mesi ha anche lanciato un prodotto per la sicurezza nelle piscine.

