Paris: "Queste sono le mie piste, sono il mio pane", Innerhofer: "Peccato per l'errore al Ciuk"

Giornata indimenticabile per l’Italia che ha dettato legge nella mitica discesa di Bormio, una delle grandi Classiche della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla leggendaria Stelvio i nostri portacolori si sono resi protagonisti di una magica impresa e hanno confezionato una favolosa doppietta che entra di diritto nella storia del nostro movimento, Dominik Paris ha trionfato per la terza volta su questa pista dopo i sigilli del 2012 e 2017 riuscendo a precedere Christof Innerhofer che qui si impose nel 2008. I due altoatesini sono stati letteralmente imprendibili, scesi con i pettorali 7 e 2 sono riusciti a pennellare alla perfezione ogni metro di un tracciato particolarmente impegnativo e sono così saliti sui due gradini più alti del podio facendo risuonare l’Inno di Mameli in casa. I nostri portacolori hanno espresso tutta la propria gioia nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Fisi.

Dominik Paris

" Non direi che ho fatto una gara perfetta, ma nella seconda parte ho mollato gli sci e ho dato il massimo, soprattutto sotto, tirando fuori tutta la mia forza. Il sogno è sempre quello di vincere, soprattutto sui tracciati difficili, voglio dimostrare che sono proprio il mio pane. "

Video - Dominik Paris concede il bis a Bormio, un anno dopo! La vittoria nella discesa del 2017 02:06

Christof Innerhofer

" Ho fatto una bella gara e sono contento, rispetto a Domme ho sbagliato nella curva prima del Ciuk, sono stato troppo sulla sinistra e non sono stato rapido a cambiare, lì ho perso qualche decimo, ma al di là di questo la mia prova è stata buona. Quando vinsi nel 2008 provai grandi emozioni e così è stato anche oggi. "