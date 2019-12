Dominik Paris non smette mai di stupire. L’azzurro vince per la quarta volta in discesa a Bormio, bissando il successo dello scorso anno nella prima delle due prove veloci fissate per il weekend: questo era infatti il recupero della discesa di Val Gardena della scorsa settimana, annullata per il maltempo.

Video - Dominik Paris vince di nuovo sulla Stelvio: è poker in discesa 02:02

Mayer strepitoso, poi arriva Domme

Il primo candidato per la vittoria è Matthias Mayer, pettorale numero 5 che fa la voce grossa con una prestazione rapidissima: chiude in 1:49.98 e sembra difficilissimo da prendere.

Gli stanno tutti dietro, infatti, ma con l’11 scende il nostro Domme, che è praticamente perfetto sulla temibile Stelvio e, a parte un paio di leggerissime sbavature, riesce a tenere linee molto efficaci ed è sempre in luce vedre, traguardo compreso. Il suo tempo è di 1:49.56, ben 42 centesimi meglio dell’austiaco, con tripudio generale del pubblico di Bormio e festa annessa per l’azzurro.

Tra i due si infila un altro fuoriclasse dei rapid gates: Beat Feuz taglia il traguardo con 39 centesimi di ritardo ed è secondo.

Dominik ParisGetty Images

I pericoli della Stelvio

Si tratta di una grandissima impresa per Paris, perché se la Streif di Kitzbühel è considerata dagli atleti la pista più impegnativa in termini di rischio, la Stelvio non è da meno per quanto riguarda le energie spese: è una gara lunga e con curve e contropendenze, i quadricipiti alla fine della prova bruciano (compresi quelli possenti dello stesso Dominik, che a fine gara si massaggiava seduto nel leader’s corner) e spesso i concorrenti faticano a frenare una volta tagliato il traguardo. Vincere a Bormio è già un vanto: vincere per quattro volte è storia.

I numeri di Paris

Per Paris, come abbiamo detto, è la quarta vittoria in discesa sulla Stelvio, cui si va a sommare il successo in SuperG dello scorso anno. Nel 2018 fu dunque doppietta, ma questa volta si entra negli annali per un altro motivo: nessuno ha mai vinto quattro volte la discesa di Bormio. Paris era infatti alla pari con Michael Walchofer; ora è in testa da solo in questa piccola, ma prestigiosa classifica, e dovrà arrivare chi sarà in grado di fare meglio di lui. Paris diventa anche il discesista italiano più vincente di sempre in Coppa del Mondo: questa è la 13esima vittoria e quindi ora stacca di una gara il mitico Kristian Ghedina, fermo a quota 12.

Uno sguardo alle classifiche

Con questi 100 punti conquistati, per Paris il quadro si fa interessante: è secondo nella classifica di disciplina con 204, guadagnando terreno su Matthias Mayer che è primo a 240. Il dato più interessante, però, è il balzo in avanti nella generale: ora è secondo, migliorandosi di quattro posizioni, con 349 punti, solo 30 precisi in meno del leader Henrik Kristoffersen. E considerando che questo è un weekend di gare veloci, il pettorale rosso non è affatto una chimera.

Gli altri italiani

Mentre i francesi piazzano un garone con quattro atleti nei primi dieci, il resto del plotone azzurro deve accontentarsi di una prova discreta: il primo tra gli altri, infatti, è Mattia Casse, 16°.