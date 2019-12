Paris illude, poi sbaglia in slalom: a Pinturault la combinata di Bormio

Pronostico rispettato nella combinata di Bormio. Alexis Pinturault trionfa nella manche di slalom e conquista il nono successo (26° in totale) della carriera in Coppa del Mondo in questa specialità. Il francese era stato molto bravo in super-G, chiudendo a 9 decimi dai velocisti, e poi ha rimontato tra i pali stretti grazie ad una manche sempre all’attacco e chiusa con il tempo di 58”17.

Video - Pinturault non sbaglia: sua la combinata di Bormio dopo un ottimo slalom 01:04

Pinturault ha rifilato quasi un secondo e mezzo (+1.48) ad Aleksander Aamodt Kilde, staccato alla fine di 51 centesimi dal vincitore. Il norvegese è stato veramente bravissimo in slalom e festeggia la conquista della vetta della classifica generale di Coppa del Mondo, superando Dominik Paris che era balzato al comando dopo la vittoria di ieri in discesa.

Sul podio ci sale anche lo svizzero Loic Meillard, che ha perso oltre sette decimi da Pinturault, chiudendo poi al terzo posto con 56 centesimi di ritardo dal transalpino. L’elvetico non è riuscito a fare la differenza tra i pali stretti, sprecando in parte la buonissima gara di super-G. Ancora un quarto posto per Riccardo Tonetti dopo quello dei Mondiali di Are e di Bansko. L’azzurro ha pagato 1.24 da Pinturault, con un distacco alla fine totale di 1.87 dal transalpino.

Quinta posizione per l’americano Ryan Cochrain-Siegle (+2.33) davanti al francese Nils Allegre (+2.37), al russo Pavel Trikhichev (+2.61), gli svizzeri Gino Caviezel (+2.66) e Justin Murisier (+2.95) ed il norvegese Kjetil Jansrud (+3.11).

Video - Bravo Riccardo Tonetti: è quarto nella combinata di Bormio 01:22

Purtroppo Dominik Paris ha illuso nel primo tratto di pista, quando si era trovato davanti anche a Kilde. L’altoatesino ha poi commesso un grave errore ed è praticamente uscito dal tracciato, chiudendo a quasi sette secondi (+6.97) dalla vetta della classifica al 26° posto. Paris si è inserito in mezzo ai connazionali Florian Schieder (+6.52) e Guglielmo Bosca (+7.23).

In chiave classifica di Coppa del Mondo, come detto, al comando c’è Alexander Aamodt Kilde (474 punti), superando proprio Dominik Paris (454). Risale molto anche Alexis Pinturault (401), che avrà l’occasione di portarsi in vetta nel prossimo appuntamento di Zagabria, dove è in programma uno slalom.

