Paris: "Leader della generale? Non penso a queste cose, non siamo nemmeno a metà stagione"

Diciottesima vittoria in Coppa del mondo, la sesta sulla Stelvio. Bormio incorona ancora una volta Dominik Paris, capace in un solo colpo di conquistare ben due pettorali rossi: leader di specialità e leader della classifica generale.

Paris ha parlato così al termine della seconda vittoria in due giorni sulla Stelvio: "Gara non perfetta, sono partito bene ma fino alla Carcentina non ho sciato benissimo. Da lì in poi abbastanza bene, peccato aver beccato il vento nella parte finale”.

E poi ancora sulla questione del doppio pettorale rosso di leader: “Non penso a queste cose, non abbiamo fatto neanche la metà delle gare quindi manca ancora tanto. Spero di portare questa buona sciata e questa buona fluidità anche a gennaio. Rimango concentrato in vista della combinata alpina di domani in un superG difficilissimo ma nel quale conterà già fare la differenza”.