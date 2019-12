Paris: "Mi sento un po' il padrone di questa pista"

Dominik Paris gongola per la sua quarta vittoria nella discesa di Bormio: mai nessuno è riuscito a vincere così tanto come lui sulla Stelvio e trionfare in quel modo davanti al pubblico di casa è motivo di puro orgoglio.

Ecco le sue dichiarazioni al sito della FISI dopo la gara:

" Oggi ho sciato sempre al limite, fino in fondo, però alla fine ha pagato. Ho rischiato parecchio per non farmi superare dagli avversari, ho perso un po' di tempo quando ho sbattuto a un certo punto contro un palo, ma sono riuscito a salvarmi. Quando si ottengono questi risultati, è più bello ancora cercare il limite. Ogni gara è una nuova sfida, io metto tutto in pista per fare il meglio possibile, non si sa mai come va a finire e questo è il bello dello sport. Mi sento un po' il padrone di questa pista, su questo tracciato è come se fossi veramente a casa mia "