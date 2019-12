Paris secondo davanti a Mattia Casse nella Prova di discesa a Bormio, comanda Roger

Si sono appena concluse le prove della discesa libera di Bormio. A sorpresa il francese Brice Roger ha staccato il miglior tempo 1’55”42. Alle sue spalle Dominik Paris che ha fermato il cronometro 1’55”64. L’azzurro ha spinto per buona parte del tracciato, salvo rallentare leggermente nell’ultimo tratto. Fantastica terza piazza per Mattia Casse capace di chiudere a soli 8 centesimi dal compagno di squadra.

Una grande iniezione di fiducia per Paris e Casse in vista di un fine settimana che sarà fondamentale per la lotta alla coppa di specialità (e, si spera, non solo…). Sulla pista Stelvio, infatti, si terranno due discese (una sarà il recupero della discesa di Val Gardena cancellata a causa delle avverse condizioni meteo) che assegneranno punti importantissimi, prima della combinata di domenica. Alle spalle degli azzurri il norvegese Aleksander Aamodt Kilde che ha chiuso con 13 centesimi di ritardo. In quinta piazza il tedesco Josef Ferstl che ha fatto fermare il cronometro sul 1’55”83.

Lo svizzero Beat Feuz, in testa alla graduatoria di specialità, ha chiuso la prova della discesa libera in settima posizione a 51 centesimi da Paris. Alle spalle dell’elvetico l’austriaco Matthias Mayer a 58 centesimi dalla vetta, 7 centesimi più indietro Hannes Reichelt che qui ha trionfato nel 2012. Per quanto concerne gli altri italiani, 15esimo Matteo Marsaglia col tempo di 1’56”75, in 39esima piazza Peter Fill a 3”37 dalla testa. Cinque posizioni più indietro Emanuele Buzzi con 4”81 dal compagno di squadra.

Paris ottimista: "Pista bella so quali linee seguire"

" La pista è bella, leggermente meno difficile dell’anno scorso - ha ammesso alla Fisi, Paris - però se cambiano le condizioni meteo potrebbe diventarlo. Non mi sembrava molto mossa, però è impegnativa come sempre. So quali linee seguire, dipende se riesco a tenere ciò che mi sono prefissato, ho fatto uno studio accurato delle zone dove si farà la differenza. "

salvatore.serio@oasport.it