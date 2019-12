Paris secondo dopo il SuperG di combinata, Tonetti si gioca il podio

Aleksander Aamodt Kilde è al comando del super-G della combinata di Bormio. Il norvegese, tra i favoriti per la vittoria alla vigilia, ha chiuso con il tempo di 1’33”42, beffando di soli tre centesimi Dominik Paris. Un distacco veramente minimo e sarà sicuramente battaglia tra i due velocisti nella manche di slalom, visto che partiranno per primi considerato il nuovo format della disciplina, che prevede la cancellazione dell’inversione dei trenta.

Kilde è stato eccezionale nella parte alta e poi in quella centrale più tecnica, ma ha commesso un errore, forse dovuto alla stanchezza, proprio sul finale. In quel frangente il norvegese ha perso tre decimi, riuscendo comunque a mettersi davanti per pochissimo ad un ottimo comunque Dominik Paris, che ha sciato bene nonostante un tracciato molto angolato e un pochino lontano dalle sue caratteristiche.

Video - Paris parte bene anche in combinata: è secondo dopo il Super G 01:51

Terza posizione per l’austriaco Vincent Kriechmayr, staccato di 35 centesimi dalla vetta. Quarto posto per il sorprendente francese Nils Allegre (+0.50), che precede lo svizzero Gino Caviezel (+0.63) e l’austriaco Matthias Mayer (+0.64).

Davvero ottimo il settimo posto di Loic Meillard (+0.77). Lo svizzero è stato autore di una grande prestazione in super-G ed ora è pronto a giocarsi la vittoria in slalom. L’elvetico è un buon slalomista (settimo in Val d’Isere) e si trova con 20 centesimi di vantaggio su Alexis Pinturault, che resta comunque il favorito principale per il successo finale. Il transalpino ha perso poco in super-G ed il distacco da Meillard è comunque ampiamente colmabile nella manche di slalom.

In mezzo, tra il francese e lo svizzero, ci sono lo sloveno Martin Carter (+0.82), l’austriaco Daniel Danklmaier (+0.84) ed un bravissimo Guglielmo Bosca. L’azzurro ha chiuso al decimo posto ad 87 centesimi di ritardo da Kilde, ma in slalom dovrà fare un vero e proprio miracolo per confermare la top 10.

Buona prestazione in super-G per Riccardo Tonetti (+1.60), che può attaccare il podio nella manche di slalom. Il distacco non è elevatissimo ed il nativo di Bolzano può rimontare molte posizioni.

