Paris: "SuperG discreto, si sente la stanchezza: non so se basta il vantaggio"

Dominik Paris ha chiuso al secondo posto il superG della combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurro, reduce da due vittorie consecutive in discesa sulla Stelvio, si è presentato al cancelletto di partenza con l’obiettivo di ottenere un buon risultato in vista dello slalom del pomeriggio dove dovrà andare a caccia di punti importanti per continuare a inseguire il sogno della Sfera di Cristallo.

Il 30enne ha chiuso a tre centesimi dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde, ha 74 centesimi di margine sullo svizzero Loic Meillard e 94 sul francese Alexis Pinturault, slalomisti puri che sembrano gli avversari più temibili.

Dominik Paris ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di RaiSport:

" Un superG discreto. Oggi si sente la stanchezza, sulla Carcentina ho sciato malissimo. Un bel superG veloce, andante, con diversi punti chiave. Non so se basta il vantaggio, Pinturault è vicino. Fare qualche punto sarebbe importante? Sì, vediamo. Oggi gli slalomisti sono più riposati, vediamo. "