Campionati Italiani 2019: Nadia Fanchini vince anche in SuperG

Nadia Fanchini concede il bis ai Campionati Italiani di sci alpino. Dopo il successo in discesa, la bresciana conquista il titolo anche in Super-G, realizzando una doppietta nella velocità che le era già riuscita per tre volte in passato (2004, 2006 e 2008).

Al secondo posto in supergigante ha chiuso Sofia Goggia, staccata di 71 centesimi dalla vetta della classifica. Sul podio ci sale anche Marta Bassino, che ha pagato 1.41 di ritardo da Fanchini. Completano le prime cinque posizioni le due sorelle Delago: Nicol è quarta a 2.19, mentre Nadia è quinta a 2.31.

Il terzo posto nel super-G ha permesso a Marta Bassino di assicurarsi il titolo della combinata, il secondo dopo quello in gigante. La piemontese ha sfruttato anche l’assenza di Nadia Fanchini e Sofia Goggia, chiudendo con 1.23 di vantaggio su Sofia Pizzato e 1.40 su Nicol Delago.

Questi gli ordini d’arrivo

SUPER-G

1 FANCHINI Nadia 1:21.86

2 GOGGIA Sofia +0.71

3 BASSINO Marta +1.41

4 DELAGO Nicol +2.19

5 DELAGO Nadia +2.31

COMBINATA

1 BASSINO Marta 2:09.36

2 PIZZATO Sofia +1.23

3 DELAGO Nicol +1.40

4 ALLEMAND Sara +1.97

5 DELAGO Nadia +2.01