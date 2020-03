Cancellate le gare di Are: Federica Brignone vince la Coppa del mondo generale

Doveva esserci il grande ritorno di Mikaela Shiffrin, ma in realtà sono state cancellate anche le gare di Are (in Svezia) che anticipano così la conclusione della Coppa del mondo di sci alpino femminile a seguito dell'emergenza coronavirus. Dopo l'annullamento delle finali di Cortina, anche il week end di Are (in gioco c'era un parallelo, un gigante e uno slalom) è cancellato e l'ultima gara della stagione è stata quindi quella di La Thuile, con il successo di Nina Ortlieb nel SuperG.

Federica Brignone vince la Sfera di Cristallo generale

A questo punto è ufficiale la conquista della Sfera di Cristallo generale per Federica Brignone che diventa la prima italiana di sempre a farlo nel femminile. Nel maschile, invece, l'ultimo azzurro ad imporsi fu Alberto Tomba nella stagione 1994/1995. La valdostana ha totalizzato, nella stagione, 11 podi e 5 vittorie di tappa: nella combinata di Crans Montana, nel supergigante di Sochi, nel gigante di Sestriere, nella combinata di Altenmarkt e nel gigante di Courchevel, realizzando così il record di punti per un'italiana con 1378 punti.

Video - Favola Brignone (1): il primo successo di Federica in stagione, il Gigante di Courchevel 01:34

La Brignone ha anche trovato la vittoria nelle classifiche di gigante e combinata alpina, oltre al 2° posto in SuperG e al 3° posto in discesa. Per quanto riguarda la Sfera di Cristallo generale: è in totale la quarta italiana ad imporsi dopo Piero Gros, Gustav Thöni e Alberto Tomba e, come detto, la prima donna di sempre a farlo.

La classifica: +153 punti sulla Shiffrin

La Brignone riesce così ad imporsi per 153 punti sulla Mikaela Shiffrin, che sarebbe dovuta rientrare in competizione proprio nel week end, e 189 sulla slovacca Petra Vlhova. La Brignone si sarebbe dovuta difendere in parallelo e nello slalom dagli assalti delle rivali, mentre nel gigante era assoluta favorita tanto da aver vinto la coppetta di specialità.

La classifica finale

1. Federica BRIGNONE 1378 2. Mikaela SHIFFRIN 1225 3. Petra VLHOVA 1189

Il perché dalla decisione di cancellare le gare

A decidere la cancellazione del week end è stato il Comitato organizzatore delle gare di Are, dopo il divieto importo dal Governo svedese di svolgere ogni manifestazione sportiva con oltre 500 persone. L'annuncio definitivo è arrivato poi dopo che un addetto alle piste, proveniente dalle gare maschili di Kvitfjell, aveva accusato uno stato febbrile.