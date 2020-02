Distorsione al ginocchio per Maurberger: ulteriori accertamenti in Italia

Brutta giornata per l'Italia dello sci. Dopo le notizie a proposito di Sofia Goggia, non sono buone nemmeno quelle che riguardano Simon Maurberger. L'azzurro è caduto malamente nei quarti di finale del gigante parallelo di Chamonix, durante la sfida con Thomas Tumler, finendo nelle reti protettive. Non aveva poi preso parte alle "semifinali" per stabilire le posizioni oltre il podio, inizialmente sembrava in via precauzionale.

In realtà la FISI ha poi comunicato che l'azzurro ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro e che sarebbe rientrato subito a casa. Nella giornata di lunedì effettuerà degli altri controlli per verificare l'entità dell'infortunio. Speriamo che non sia nulla di grave.